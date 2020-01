Eifelkreis zieht jährlich fast 50 Millionen Euro von Gemeinden ein : Zahl der Woche: Prümer zahlen am meisten Umlage

Bitburg-Prüm Der Eifelkreis finanziert sich zum Großteil aus Umlagen. Das heißt: aus Geld, das Verbandsgemeinden (VG) und Ortsgemeinden abtreten. Doch wer steuert am meisten bei?

Diese Frage klärt ein Blick in den Haushaltsplan.

Insgesamt hat der Kreis im Jahr 2019 fast 50 Millionen Euro Umlage eingezogen. Den dicksten Batzen Geld haben dabei die Prümer eingebracht. Aus der VG kamen rund zwölf Millionen Euro. Dicht gefolgt wird die nördlichste VG vom Bitburger Land (etwa elf Millionen), der Stadt Bitburg (etwa zehn Millionen) und der Südeifel mit immerhin acht Millionen Euro. Am wenigsten Geld kommt aus Arzfeld (vier Millionen) und dem Speicherer Land (fast vier Millionen).

Wer verstehen will, warum das so ist, muss sich die Ortsgemeinden und die Struktur der Unternehmen anschauen. Denn das meiste Geld, das Städte und Dörfer an den Kreis abgeben, stammt aus den Gewerbesteuereinnahmen.

So ist es denn auch wenig überraschend, dass die VG Prüm ganz oben mitspielt. Liegen hier doch Gewerbegebiete mit großen Unternehmen, wie Arla in Pronsfeld, Grohmann in Prüm oder Stihl in Weinsheim. Was sich dann auch in den Umlagesummen der jeweiligen Orte niederschlägt. Allein die Abteistadt hat 2019 rund 870 000 Euro an den Kreis gezahlt, Pronsfeld 440 000 Euro. Spitzenreiter ist aber Weinsheim mit mehr als zweieinhalb Millionen Euro.

Von solchen Zugpferden kann das Bitburger Land nur träumen. Hier rappeln sich eher viele kleine und größere Gewerbegebiete zur beachtlichen Umlagesumme zusammen – etwa in Rittersdorf (rund 500 000 Euro), Dudeldorf (430 000 Euro) und Badem (400 000 Euro).

Ähnlich ist die Lage in der VG Südeifel. Auch hier machen viele kleinere Betriebe den Braten fett, zum Beispiel in Neuerburg (550 000 Euro), Körperich (530 000 Euro) oder Irrel (662 000 Euro).

Die ganz dicken Fische aus dem Südkreis zieht es wohl in die Gewerbegebiete auf dem Flugplatz und auf Merlick in Bitburg. Allen voran natürlich die Brauerei. Naheliegend also, dass allein die Stadt rund zehn Millionen in den Topf wirft.

Ganz so viel gibt es in Speicher natürlich nicht zu holen. Beachtlich dennoch, dass die drittgrößte Gemeinde im Kreis mehr in die Waagschale wirft als etwa die Stadt Prüm (1,4 Millionen Euro). Auch Orenhofen und Herforst steuern noch je rund 400 000 Euro bei. Für die kleinste VG: keine schlechte Bilanz.