Durchschnittstemperatur in Bitburg lag bei 8,4 Grad : Zahl der Woche: So hat sich das Klima verändert

Bitburg-Prüm Der Klimawandel verändert auch die Wetterlage in der Eifel.

„Rheinisches Sibirien“ – so lautet im 19. Jahrhundert der Beiname der Eifel. 1853 schrieb eine Landtagskomission über das Mittelgebirge: „Das Klima ist im allgemeinen kalt und auf den öden und steinigen Höhen unwirtlich und rauh, so dass dieselben sehr oft im Jahre jenen schauerlichen Charakter an sich tragen, welcher den Gegenden in den Gesängen Ossians eigen ist!“