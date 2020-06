GASTBEITRAG : „Das Schicksal entscheidet darüber, wer am Leben bleibt und wer nicht“

INFO

Was Zainab Rezai über die Coronakrise denkt, was sie daran bewegt, was ihr Angst macht und was ihr Mut gibt: All das hat die Schülern des Staatlichen Eifel-Gymnasiums Neuerburg in einem Text zusammengefasst. Anlass war eine Arbeit, die Deutschlehrerin Alexandra Zender Zainab und ihren Klassenkameraden in Auftrag gegeben hatte – und zwar zu Beginn der Corona-Krise, als der komplette Unterricht online stattfand und alle Schüler zuhause waren. Sie sollten beschreiben, wie sich ihr Leben infolge der Coronakrise verändert hat.

Die Ergebnisse der Aufgabe, sagt Zender, seien sehr unterschiedlich ausgefallen. Einige Schüler hätten unbekümmert reagiert, andere hätten Sorgen über ihre Zukunft oder über die Situation, dass man Freunde nicht sehen kann, geäußert.

Der Aufsatz von Zainab sei aber anders als alle anderen. „Sie hat vieles erlebt, was ihren Blick auf die Krise deutlich von Gleichaltrigen unterscheidet“, findet die Lehrerin. Ihr Text habe einen Perspektivwechsel ermöglicht, weil er nicht die Hauptsorgen vieler - vor allem: gesunder, junger - Menschen anspricht, wann man denn wieder normal leben kann, sondern die Angst vor dem Virus.