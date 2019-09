Biologe will Bäume retten, Gemeinde will Häuser bauen : Zankapfelbäume: Ärger um Streuobstwiese in Speicher

Zankapfelbäume: Ärger um Streuobstwiese in Speicher

Biologe will Bäume retten, Gemeinde will Häuser bauen

Vorerst dürfen sie leben: Die Obstbäume am Speicherer Ortseingang. Foto: TV/Christian Altmayer

Speicher Zehn alte Apfel- und Birnbäume wachsen zwischen Speicher und Philippsheim. Der Biotopbetreuer des Eifelkreises würde die Bäume gerne erhalten. Die Stadt plant allerdings, dort ein Neubaugebiet zu entwickeln.

Alte Wurzeln graben sich durch die Erde. Sehr alte Wurzeln. Gut Hundert Jahre haben auf den Wachstumsringen der Obstbäume am Speicherer Ortseingang ihre Spuren hinterlassen. Bei guter Pflege haben sie vielleicht noch weitere 20 vor sich.

Der Kalenborner (Landkreis Ahrweiler) ist der Biotopbetreuer des Eifelkreises. Weidner kümmert sich also um ökologisch bedeutsame Gebiete rund um Bitburg und Prüm. Und damit vor allem um: Streuobstwiesen. „Diese Biotope sind für die Südeifel“, sagt Weidner, „was für Niedersachsen die Lüneburger Heide ist.“

Leider seien die charakteristischen Wiesen in den vergangenen Jahren vielerorts verschwunden.

Das bestätigt auch die Untere Naturschutzbehörde bei der Kreisverwaltung. Sowohl die Zahl der Streuobstwiesen als auch die Zahl der Obstbäume hätten in den vergangenen 20 Jahren „deutlich abgenommen“, schreibt ein Sprecher.

Dieser im Baugesetzbuch festgehaltene Anspruch, erlaubt es einer Kommune, in einen Grundstückskauf einzugreifen. Um sich vorzudrängeln, braucht sie allerdings einen trifftigen Grund.

In diesem Fall hat die Stadt das Gelände bereits per Bebauungsplan zum künftigen Neubaugebiet erklärt. Dort, wo die Weinstraße in einen Wirtschaftsweg übergeht, sollen einmal 100 Häuser entstehen. Und deshalb darf Weidner die Wiese nicht haben.