Kostenpflichtiger Inhalt: SPD will Bericht ernstnehmen, CDU will ihn ignorieren

Bitburg-Prüm Bei der Haushaltsdebatte im Kreistag ist auch die ZDF-Studie „Wo leben Senioren am Besten“ wieder zur Sprache gekommen. Während die einen den Bericht am Liebsten ignorieren würden, plädieren andere dafür ihn ernstzunehmen.

Die kürzlich veröffentlichte ZDF-Reportage „Wo leben Senioren am Besten“ hat im Eifelkreis für ziemlichen Wirbel gesorgt. Nicht nur, weil das Dorf Daleiden (VG Arzfeld) im Fernsehbeitrag als Negativbeispiel für einen entlegenen Ort herhalten musste (der TV berichtete). Sondern auch, weil der Landkreis beim bundesweiten Vergleich auf dem 401, und damit dem letzten Platz, landete.

Auch den Kreistag hat die Bewertung offenbar nicht kaltgelassen. Weswegen das Thema in der letzten Sitzung des Jahres in fast jeder Haushaltsrede zur Sprache kam. Die Meinungen über die Studie allerdings gingen weit auseinander.

Beifall gab es vor allem aus den eigenen Reihen. So plädierten Bauernpräsident Michael Horper und der Prümer Verbandsgemeindebürgermeister Aloysius Söhngen (beide CDU) dafür, die Studie komplett zu ignorieren. Einerseits, sagt Horper, weil die Außenwirkung verheerend sei. Und andererseits, sagt Söhngen, weil die Auftraggeber des Berichtes offenbar nur ihre These stützen wollten, möglichst viele Bürger vom Land in die Stadt umzusiedeln.