Dorfkinder an die Macht Zehn Gründe, warum Leben auf dem Dorf besser ist als in der Stadt

Das wird kein Text, um sich Freunde zu machen. Formulieren wir positiv: Es ist toll, auf dem Land zu leben. Viel besser als in der Stadt. Wenn wir von „auf dem Land“ leben, dann sprechen wir nicht von Bitburg, Witttlich und Co. – da ist zwar Landschaft, aber kein Dorfleben. Wir sprechen von Dörfern, die von Hatern (neudeutsch für Kritiker – würde man das auf dem Dorf überhaupt sagen?) als „Arsch der Welt“ bezeichnet werden. In denen eine Bäckerei oder eine Kneipe das Höchste der Gefühle ist. Vierstellige Einwohnerzahl? Pah, Städter, denkt man. Klein muss es sein. Aus vielen Gründen.