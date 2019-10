Bitburg-Prüm In zehn von 234 Gemeinden des Eifelkreises gibt es derzeit keine Ortsbürgermeister. Probleme gibt es vor allem in der VG Südeifel.

Moritz Petry hat die Probleme kommen sehen. Im Februar prognostizierte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Südeifel auf einer Versammlung in Gilzem bereits: „Ich vermute, dass wir leider nicht in jeder Gemeinde einen Ortsbürgermeister finden werden.“ Und er sollte Recht behalten.

In sechs Ortschaften seiner Kommune gibt es nach wie vor keinen Chef. Darunter sind Dörfchen wie Peffingen, Plascheid und Roth an der Our, aber auch die drei größeren Gemeinden Echternacherbrück, Holsthum und Körperich. Mehr als 3000 Menschen in der Südeifel haben also derzeit keinen Ortsbürgermeister, an den sie sich wenden können.