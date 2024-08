Geheimtipps Zehn malerische Ruinen in der Eifel für das ganz besondere Instagram-Foto

Viele Urlauber sind auf der Suche nach dem ganz speziellen Foto. Ob als Erinnerung, um es gar auf Papier auszudrucken, oder einfach als Beitrag für das liebevoll gepflegte Instagram-Profil. Oft sind die Kulissen allerdings nicht so exklusiv, wie zu erwarten wäre. Doch besonders in der Eifel gibt es sie, die spektakulären, noch nicht überall abgelichteten, Landmarken. Wir stellen zehn besonders pittoreske Ruinen in der Eifel vor.