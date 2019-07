Gerichtsverhandlung : Zehn Straftaten in zwei Monaten: Berufung in Trier

Zehn Straftaten in zwei Monaten: Berufung in Trier

Bitburg/Trier Ein bereits vom Amtsgericht Bitburg zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilter Angeklagter geht in die Berufung. Der Fall wird heute um 14.15 Uhr in der kleinen Strafkammer des Landgerichts Trier neu verhandelt.

Im Konkreten soll er sich am 16. Juni 2017 gewaltsam Zutritt in eine Wohnung verschafft und dort Schuhe, einen Laptop, Parfüm sowie vier Flaschen Weißbier gestohlen haben. Dabei soll er vom Geschädigten in der Nähe der Wohnung angetroffen worden sein. Der Bestohlene soll ihm seine Beute wieder abgenommen haben, worauf hin der Angeklagte sowohl dem Geschädigten als auch einem Zeugen ins Gesicht geschlagen haben soll. Der Angeklagte soll 1,26 Promille gehabt haben.