Tradtition : Der Prümer Osterbaum ist dieses Jahr in blau-gelb geschmückt - als Zeichen der Solidarität

Foto: TV/Stefanie Glandien

Prüm Angesichts des unsäglichen Leids in der Ukraine setzt die Initiative Frauenschuh in diesem Jahr ein deutliches Zeichen der Solidarität, indem sie den Osterbaum auf dem Hahnplatz in den Nationalfarben der Ukraine in blau-gelb schmückt.