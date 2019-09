Kultur : Bücherei reist zur Buchmesse

Prüm Die Zentralbücherei Prüm bietet in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Prüm im Rahmen der Büchereiwoche 2019 wieder eine Tagesfahrt zur Frankfurter Buchmesse an. Mit dem Reisebus geht es am Samstag, 19. Oktober, um 7 Uhr los in Richtung Frankfurt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Treffpunkt ist am Konvikt. Die Teilnahme kostet inklusive Eintrittskarte und Anreise 42 Euro. Die Rückkehr in Prüm ist für etwa 20 Uhr geplant.