Wie gefällt der neue Anstrich? Alles Fassade! Das neue Prümer Rathaus

Das Rot ist fort: Das Prümer Haus des Gastes am Hahnplatz hat, wie angekündigt, seine neue Farbe erhalten. Wochenlang stand dort das Gerüst, waren die Fassade und die Anstreicher hinter den Blenden verborgen. Und am Dienstag, zack: Alles weg, da hatten die Handwerker das Gerüst in kurzer Zeit abgebaut – und man hatte zum ersten Mal einen freien Blick auf das neu gestrichene Haus.