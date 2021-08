Unwetter und Infrastruktur : Hochwasser hat Eifeler Radwege völlig verwüstet

Eifel Kaum ein Radweg in der Eifel ist nach dem Hochwasser durchgängig befahrbar. Die Fluten haben auf dem Streckennetz einen Schaden in Millionenhöhe hinterlassen. Wo Radler vom Sattel steigen müssen und wie es jetzt weitergeht.

Nur noch zwei Pfeiler, mehr ist nicht übrig von der Brücke an der Bitburger Albachmühle. Das Wasser hat sie einfach weggerissen. Zumindest um dieses Bauwerk ist es allerdings nicht schade. Denn wenn die Fluten sie nicht zerstört hätten, hätte das bald die Abrissbirne erledigt. „Wir hatten Glück im Unglück“, sagt Harald Enders, Leiter des Landesbetriebs Mobilität in Gerolstein. Denn das Bauwerk sollte ohnehin durch ein größeres ersetzt werden, das für Radfahrer mehr Platz bietet.

Die Liste der Zerstörungen ist lang. 39 Schäden auf dem Streckennetz hat Melanie Stellmes, Qualitätsmanagerin beim LBM, auf einer Fahrt durch die Flußtäler aufgezeichnet. Und das sind nur die gravierendsten Fälle. Die Stellen, an denen die Fluten Hänge zum Rutschen gebracht haben wie etwa in Densborn, Bewingen oder Prümzurlay. Wo das Wasser Brücken unterspülte, zum Beispiel bei der Irreler Mühle oder am Ahbach nahe Üxheim. Und wo Flüsse Löcher in die Fahrbahn rissen wie auf dem Kylltal-Radweg bei Kyllburg, Philippsheim, Zendscheid, Lissingen. Um nur ein paar der vielen Baustellen zu nennen.