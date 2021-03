Blaulicht : Zeugen gesucht: Geparktes Auto in Bitburg beschädigt

Polizei im Einsatz. Foto: Fritz-Peter Linden

Bitburg Vermutlich am frühen Freitagmorgen wurde ein in der Straße Schleifstein in Bitburg geparktes Auto durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Die Polizei Bitburg sucht Zeugen.