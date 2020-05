Naturschutz : „Mäh“-Arbeiten am Kalvarienberg

Info

Nicht nur das Prümer Lamm, auch die Ziegen hatten immer eine große Bedeutung für Prüm. „Hier war in jedem Haus früher eine Ziege, damit die Kinder Milch bekamen“, sagt Monika Rolef. Eine Frau ist den Prümern dabei besonders in Erinnerung. „Katharina Well, genannt Welle Kättchen, ging täglich zur Kapelle auf den Kalvarienberg, um für die Leute zu beten. Dafür bekam die Tagelöhnerin von ihnen Geld zugesteckt. Auf dem Rücken trug sie eine Hotte, die mit Stallmist gefüllt war. Auf ihrem Heimweg hat sie darin Gras für die Ziegen gesammelt“, erzählt Monika Rolef. Kam Kättchen von ihren Touren zurück, wurden die Ziegen am Duppborn getränkt. 1921 ist sie verarmt gestorben. Eine Figur, die bald wieder am Duppborn aufgestellt werden soll, erinnert an sie.