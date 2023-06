Kuriose Studie Wenn die Zombies kommen, sind Sie in der Eifel am besten aufgehoben

Als Zombies geschminkte Menschen stellen sich beim „Zombie-Walk" für ein Gruppenfoto in der Innenstadt von Essen auf einer Treppe zusammen. Diese Zombi Walks sind öffentliche Veranstaltungen, die vor gut 20 Jahren in Nordamerika ihren Anfang nahmen und auch in Deutschland stattfinden, unter anderem auch in Köln.

Foto: dpa/Ina Fassbender