Tierparks : Ein echter Test sieht anders aus

Lünebach Fachleute kritisieren das sogenannte Ranking, bei dem der Lünebacher Eifel-Zoo auf einem Internetportal schlecht abgeschnitten hatte, und nehmen die Betreiber in Schutz. Auf der Anlage tut sich unterdessen allerhand.

Den Eifel-Zoo in Lünebach hat es böse getroffen: Voriges Jahr schwemmten die Juni-Hochwasser die halbe Anlage davon, etliche Tiere kamen um. Dann geisterte genau zwölf Monate darauf ein sogenanntes Internet-Ranking durchs Netz, in dem der Zoo bundesweit auf dem letzten Platz landete (der TV berichtete).

Petzold ist Biologe, Mitverfasser des Buchs „Abenteuer Zoo“, das mehr als 600 Tierparks in Deutschland, Österreich und der Schweiz beschreibt – und Redakteur der Internet-Datenbank zoo-infos.de, die von einer Arbeitsgruppe an der Universität Bielefeld ins Leben gerufen wurde, sowie einer wöchentlichen Zoo-Presseschau.

Der TV hatte in dem Bericht über das Abschneiden der Eifeler Parks die Umfragekriterien kritisiert und deren Aussagekraft bezweifelt. So sieht es auch Dirk Petzold: „Volle Zustimmung! Dieser ,Zootest‘ war eine Farce“, schreibt er und wundert sich, dass andere Medien „so einen Mist unhinterfragt übernehmen konnten“.

Die Betreiber entschieden sich dafür, den Bären zu erlegen. An jenem Katastrophentag kursierte außerdem bundesweit die Falschnachricht, dass Tiger und Löwen ausgebrochen seien, obwohl sie sich in ihren Gehegen vor dem Wasser auf höher gelegene Elemente gerettet hatten.

Unterm Strich, heißt es in der Stellungnahme, sei das Ganze einfach nicht ernstzunehmen: „Letztlich ist es in unseren Augen ein Ranking, das den Namen nicht verdient und das ein Praktikant innerhalb weniger Stunden hätte erstellen können, da nur auf kostenlose Daten Dritter zurückgegriffen wurde. Schade, dass nahezu alle Redaktionen dies völlig unhinterfragt übernommen und abgedruckt haben.“

Die Verantwortlichen in Lünebach – Besitzerfamilie Wallpott und der neue Geschäftsführer Stefan Terlinden – freut diese Reaktion der Experten. Terlinden kennt Dirk Petzold, schätzt dessen Arbeit und auch die Presseschau: „Alle Zoomenschen kriegen die“, sagt er. Und er freut sich über die klare Stellungnahme, die den Eifel-Zoo in Schutz nimmt: „Gar keine Frage. Das ist alles genau auf den Punkt getroffen.“

In Lünebach arbeiten die Verantwortlichen unterdessen weiter an der Erneuerung der Anlage. Sie wollen den Park vor allem in drei Abschnitte untergliedern – Nordeuropa, Nordasien und Nordamerika. Von den Großkatzen werden nur die Löwen bleiben, für die man drei bisherige Gehege zu einem deutlich größeren zusammenführen wird.

Demnächst kommt ein Nerz nach Lünebach: Der Zoo beteiligt sich am Projekt „Euronerz“, das die bedrohten Tiere in Deutschland wieder stärken will. Im Frühjahr werde deswegen eine trächtige Fähe einziehen und in Lünebach ihren Nachwuchs zur Welt bringen, bevor dieser dann ausgewildert wird. Und Hans-Hubert, das tibetische Yak, bekommt ebenfalls Gesellschaft: drei Gefährtinnen, mit denen er dann, weil die Watussi-Rinder den Zoo verlassen sollen, in deren Gehege ziehen wird.