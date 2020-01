Rechtsstreit : Zu den tiefen Gräben jetzt noch ein Hügel

Trier/Bitburg Der Lärmschutzwall zwischen der B 257 und dem Neubaugebiet in Masholder sollte längst fertig sein. Weil er das aber immer noch nicht ist, beschäftigt sich nun das Verwaltungsgericht Trier damit.

Wenige Minuten später erscheint der Anwalt, die Richter treten erneut herein, und dann geht es schließlich los. Der Ablauf hat das Zeug für einen Running Gag – die Verträge, die zwischen der Stadt Bitburg und der Grundbesitz- und Beteiligungsgesellschaft Schuh GdbR im Vorfeld der Erschließung von Neubaugebieten in Stahl und Masholder geschlossen wurden, sind es längst.

Diesmal befassen sich die Richter des Trierer Verwaltungsgerichts mit dem Lärmschutzwall, der das ebenfalls von Schuh entwickelte Neubaugebiet In der Perch in Masholder von der B 257 abgrenzt. Und selbst dieser Lärmschutzwall hat das Gericht bereits in einem vorherigen Verfahren beschäftigt.

Auf Grundlage dieser Auswertung sei die Verjährungsfrist erst am 8. Juni 2019 geendet. Zwei Tage zuvor jedoch hatte die Stadt ihre Klage eingereicht. Sollte das Gericht also bei seiner in der Verhandlung verkündeten ersten Einschätzung bleiben, so spräche das schon mal für die Zulassung dieser Klage.