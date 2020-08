Zu alt : Die Bleialfer Sporthalle ist marode

Die Turnhalle der Realschule plus in Bleialf ist in die Jahre gekommen und müsste dringend saniert werden. Der Sportunterricht konnte im vergangenen Jahr nicht in vollem Umfang stattfinden. Foto: TV/Stefanie Glandien

Bleifalf Das Gebäude ist aus Sicherheitsgründen seit Monaten für jeglichen externen Gebrauch gesperrt. Auch Unterricht kann nicht mehr in vollem Umfang gegeben werden. Die Schulleitung hat Verantwortliche aus Politik, Verwaltung, Sport und Elternschaft zum Gespräch eingeladen.

Der Charme der 1970er Jahre lässt sich bei einem Blick in die Umkleiden und sanitären Anlagen der Bleialfer Sporthalle nicht leugnen. Es ist alles sauber und gepflegt, aber schon sehr in die Jahre gekommen.

Auch die Lehrerumkleide verdient den Namen nicht. Denn dort stapeln sich in den Schränken Zubehör und Utensilien für den Unterricht. Und wer die Tür zur Dusche öffnet, blickt auf einen Haufen Netze voller Bälle. „Wir haben keinen Platz, um diese Sachen woanders unterzubringen“, sagt Udo Stein, der bis Juli noch Leiter der Realschule plus in Bleialf war.

Die Halle selbst entspricht schon lange nicht mehr den Anforderungen an den Mindeststandard. Größtes Manko: der knarzende Boden (hat noch den Original-Belag aus dem Baujahr 1971), der fehlende Prallschutz an den Wänden und die schweren Tore im Innenbereich, die sich nicht mehr gefahrlos schließen lassen.

Aus Sicherheitsgründen ist die Halle nun schon bald ein Jahr lang für Externe gesperrt. Und auch das Schulfach Sport kann nicht mehr in vollem Umfang unterrichtet werden. „Wir haben die Sachen sehr pfleglich behandelt, auch mal gestrichen, aber es ist in den ganzen Jahren nichts Entscheidendes verbessert worden“, sagt Stein.

Als im vergangenen Jahr in der kleinen Einfeld-Halle Schimmel aufgetreten ist, habe die Kreisverwaltung sehr schnell reagiert und auch Maßnahmen ergriffen, sagt der ehemalige Schulleiter. Auch ein zusätzlich benötigter Notausgang wurde eingebaut. Doch dadurch habe man für ein Jahr keinen richtigen Sportunterricht anbieten können, und der ganze Jugend- und Breitensport musste ausfallen.

Udo Stein sucht nun das Gespräch mit den Entscheidungsträgern. Für den 20. August hat er zur Diskussionsrunde in die Turnhalle eingeladen. Sein Ziel: „Wir brauchen eine Perspektive.“ Er möchte wissen, was man tun kann, damit die Schule wieder ihren Sportunterricht nach Lehrplan anbieten kann. Letztendlich müsse die Frage gestellt werden, was sinnvoller sei: „Sanierung oder Neubau?“, sagt er. Dass die Turnhalle nicht in diesem Zustand bleiben könne, sei nicht nur für den Schulstandort wichtig. Der verzeichnet übrigens einen enormen Zulauf. Für das kommende Schuljahr haben sich 82 Kinder angemeldet. Das bedeute, es wird vier neue fünfte Klassen geben. Insgesamt werden dann 400 Kinder die Schule besuchen, fast 40 mehr als im Jahr zuvor.

Die Halle sei aber auch für das Umland wichtig. „Es geht nicht nur um uns, sondern auch um die vielen Vereine, die die Halle nutzen“, sagt Stein. Alternative Kapazitäten stünden in der näheren Umgebung nicht zur Verfügung. „Eine schnelle Lösung des Problems ist aus unserer Sicht unverzichtbar.“