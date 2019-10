Verkehrsunfall : Zu schnell und unfallflüchtig

Prüm (red) Auf der L 10 kam es am Freitag gegen 8.45 Uhr zu einem Unfall. Die Polizei sucht Zeugen, da der Fahrer eines schwarzen BMW Unfallflucht beging. Der gesuchte Fahrer war aus Richtung Wallersheim kommend in Richtung Büdesheim unterwegs und geriet wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern.

Um eine Kollision zu vermeiden, musste der entgegenkommende Fahrer eines grünen LKW ausweichen – und landete im Graben. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Hinweise an die Inspektion unter Telefon 06551/9420 oder per Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de