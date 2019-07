Erfolg für Viehzüchter aus der Eifel : Allesja ist die Beste, aber alles ohne Allüren

EXTRA

Die German Dairy Show in Oldenburg ist die Nationalschau der Holsteins und Red Holsteins. Nachdem die Dachorganisationen in der Rinderzucht zu einem Bundesverband verschmolzen waren, war auch die Nationalschau weiterentwickelt worden und die Veranstaltung trägt seit 2019 den neuen Namen“ German Dairy Show". So waren 2019 auch die Rassen Rotvieh und Jersey sowie Fleckvieh und Braunvieh vertreten. Allerdings standen bei diesen Rassen zunächst Wettbewerbe im kleineren Rahmen an. Die German Dairy Show bleibt aber für Holstein und Red Holstein weiterhin die Nationalschau.