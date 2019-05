Rechtsstreit um beschlagnahmte Pferde geht weiter : Züchterin bekommt Pferde erstmal nicht zurück

Winterspelt/Trier Eine Tierhalterin hat vor dem Verwaltungsgericht nicht erwirken können, dass sie ihre im April beschlagnahmten Pferde zurückbekommt. Jetzt will sie rechtlich gegen die Kreisveterinäre vorgehen – und sie ist nicht die einzige.

Nun hat die 8. Kammer der Behörde Recht gegeben. In der Stellungnahme des Gerichtes heißt es: Der Eilantrag sei formal „unzulässig“, weil Radtke keinen Widerspruch gegen die Beschlagnahmung eingelegt hätte. Er sei zudem unbegründet, weil man dem Urteil der Amtstierärzte vertraue: Die Tiere seien in der Tat, und das belegten Fotos, unterernährt und krank.

Gegen diese Darstellung wehrt sich Züchterin Radtke. Bei ihr seien die Stuten nie in Gefahr gewesen. Sie vermutet sogar, dass sie in ihrer Obhut besser aufgehoben waren als bei den Veterinären. Denn die hatten eins von drei beschlagnahmten Tieren kurz nach ihrem Besuch auf dem Hof einschläfern müssen. Ihre teure Stute El Sol würde also, sagt sie, noch leben würde, wenn die Veterinäre sie nicht in Gewahrsam genommen hätten. Damit hat sie ihren – nun abgelehnten – Eilantrag begründet.