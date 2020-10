Neues Brauchtum trotz Corona : Eifelpark Gondorf lädt zum Gruseln ein - Lützkampener Halloween-Party fällt aus

Info

Open Air Horromaze im Eifelpark Gondorf: Jeweils freitags und samstags am 16. und 17. Oktober, 23. und 24. Oktober sowie am 30. und 31. Oktober von 19 bis 22 Uhr. Das Onlineticket kostet 19,90 Euro pro Person. Der Eifelpark befindet sich in der Weißstraße 12 in Gondorf. Weitere Infos unter www.eifelpark.de

Haunted House Bitburg: Die Termine sind nach den zwei Spielmodi aufgeteilt: Sonntag, 25. Oktober, 14-21.30 Uhr, Mission; Montag, 26. Oktober, 18.30-21.30 Uhr, Normal; Dienstag, 27. Oktober, 18.30-21.30 Uhr, Normal; Mittwoch, 28. Oktober, 18.30-21.30 Uhr, Mission; Donnerstag, 29. Oktober, 18.30-21.30 Uhr, Normal; Freitag, 30. Oktober, 19-24 Uhr, Mission; Samstag, 31. Oktober, 13-24 Uhr, Mission; Sonntag, 1. November, 14-21 Uhr, Mission. Das normale Spiel kostet 12 Euro, die Mission 15. Das Haunted House befindet sich dieses Jahr in der Charles-Lindbergh-Allee 5 in Bitburg.