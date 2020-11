Verkehr : Zufahrt Flugplatz wegen Bauarbeiten gesperrt

Bitburg Erneut Bauarbeiten auf der B 51: „Wegen dringender und unaufschiebbarer Fahrbahnsanierungsarbeiten“ müsse die Zufahrt aus Richtung Trier und aus Richtung Bitburg in Richtung Gewerbegebiet „Flugplatz Bitburg“ sowie in umgekehrte Richtung gesperrt werden. Dies teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein mit.

Der Verkehr wird laut LBM durch Bitburg, den Südring – Wankelstraße und die Flugplatzstraße, und umgekehrt, umgeleitet. Das Covid-19 Testzentrum in Bitburg, das ja über die Auffahrt am Flugplatz angefahren werden soll, sei an dessen Öffnungszeiten uneingeschränkt erreichbar.