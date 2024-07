Ex-Kloster in der Eifel Eine Auszeit nehmen, wo einst Nonnen lebten (Fotos)

Auw an der Kyll · Sie wollen raus aus dem Stress, durchatmen, sich auf sich selbst besinnen? Dann ist die Villa Elisabeth in Auw an der Kyll vielleicht die richtige Adresse. Myriam Berres hat in dem ehemaligen Kloster auch einen Rückzugsort für Sinnsuchende geschaffen.

08.07.2024 , 07:42 Uhr

Link zur Paywall Eine Auszeit nehmen, wo Nonnen lebten (Fotos) 24 Bilder Foto: TV/Sybille Schönhofen