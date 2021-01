Kriminalität : Zugedröhnt und ohne Führerschein: Polizei Bitburg erwischt jede Menge Fahrer

Die Polizei Bitburg hat am vergangenen Wochenende verstärkt Präsenz in ihrem Dienstgebiet gezeigt. Dabei musste sie einige berauschte Fahrer aus dem Verkehr ziehen.

So wurde eine Streifenwagenbesatzung in der Ortslage Körperich am frühen Samstagabend auf ein Fahrzeug aufmerksam, an dem die Rücklichter defekt waren. In der folgenden Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der 26-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.