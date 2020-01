Wawern In Wawern wurde beim Dorfcheck der Ort ganz genau unter die Lupe genommen. Das nun vorgestellte Abschlusspapier durchleuchtet das Dorf: mit allen Vorzügen aber auch allen Nachteilen. Jetzt geht es an die konkrete Arbeit.

Aktuell haben sich 170 von 234 Gemeinden im Eifelkreis Bitburg-Prüm, nahezu drei Viertel aller Orte (71 Prozent), zur Teilnahme am Zukunfts-Check Dorf entschlossen. Erfolgreich durchlaufen haben den Prozess nach Angaben von Katharina Scheer 51 Orte – das heißt: Dort sind nach den jeweiligen Präsentationen bereits viele Vorhaben in der Umsetzung.

Kurz: Da ist viel Gutes. Aber das heißt nicht, dass man alles so laufen lassen könnte. Deswegen beschloss man auch in Wawern, am Dorfcheck teilzunehmen. Und lieferte ein durchdachtes Konzept, das die Behördenvertreter überzeugte. „Ausführlich, abwechslungsreich und inhaltlich sehr breit gefächert und ausgewogen“, sagt Katharina Scheer, die beim Kreis gemeinsam mit Edgar Kiewel den Check betreut.

Es ist nur ein Beispiel von vielen, die im Entwicklungskonzept der Gemeinde stehen. Ein weiteres sind Gastronomie und Tourismus: Gasthäuser hat der Ort nicht. Wanderwege zwar schon, die aber sind schlecht und irreführend ausgeschildert und führen nicht an den schönsten Punkten vorbei. Also sollen sie attraktiver verlaufen – und vielleicht ein komplett neuer Weg angelegt werden. Außerdem im Gespräch: ein Naturlehrpfad, der „neben einem Geocachepoint etwas mehr bieten“ soll.

Was also tun? „Vielleicht ein Café“, sagt der Ortsbürgermeister. Und zum Testen im Sommer probeweise eröffnen. Das aber sei derzeit noch eher Wunschdenken – anders als die anderen Vorhaben, die jetzt umgesetzt werden solllen. Die Wawerner wollen zudem „unsere Außenkommunikation verbessern, es soll aber auch eine Webseite für unser Dorf und unsere Vereine entstehen.“

Jetzt gehe es, mit der Förderung, die der Kreis in Aussicht gestellt hat, an die Arbeit, sagt Arbeitskreismitglied Heike Görres, die wie etliche andere Bürger an der Präsentation beteiligt war. „Die Kunst wird sein, dass es eine nachhaltige Sache ist“, ergänzt sie. Und auch dabei werde dann wieder „viel Eigeninitiative gefragt sein“. Daran aber scheint kein Mangel, denn der Einsatz der Bürger ist erfreulich groß und stabil: „Auf jeden Fall“, sagt Claudia Meyers vom Arbeitskreis Soziales. Anfangs habe man kaum damit gerechnet, dass so viele mitmachen und über ein­einhalb Jahre dabeibleiben würden. Das dürfte auch für die anstehende Umsetzung gelten: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das anders wird.“