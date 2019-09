Neuerburger Schule feiert 50. Bestehen am 14. September : Zum 50. Geburtstag viel Umweltschutz am Neuerburger Schulzentrum

Neuerburg Die Grund- und Realschule plus Neuerburg feiert bald ihr 50-jähriges Bestehen. Schüler und Lehrer wollen den Anlass nutzen, Interessenten das Thema „Nachhaltigkeit“ näher zu bringen.

Unter dem Motto „Alltag for future – nachhaltiges und umweltfreundliches Lernen“ laden sie Interessierte am 14. September in die Grund- und Realschule Plus ein. Schüler und Lehrer entwickelten diese Idee und einige Projekte zum Thema Umweltbewusstsein zusammen.

Im Schuljahr 2009/2010 wurde die umfangreiche Sanierung des Gebäudes und Reform zur Grund-und Realschule Plus in Angriff genommen. 2014, nach Jahren des Zusammenrückens, waren die Arbeiten dann abgeschlossen. So etablierte sich die neue Schulform für die Zukunft und wurde in den letzten Schuljahren seit 2017 noch einmal, unter anderem mit einem bewegungsfreundlichen Schulhof, aufgerüstet. Diesen „gemeinsamen Erfolg“ will die Schule nun zum 50-jährigen Bestehen am 14. September feiern.