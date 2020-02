Die 50er : Zum Ärger vun meiner Mamm

Mir sen an den 50er Johren gruß gen: Ob dä Gaaß, an manschem Stall on mancher Scheier. Zematten am Därf ass Fußball gespillt gen. Doh het Grommels Edith och manchmol mattgespillt (zum Ärger vun meiner Mamm).



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mir hun äwer och Klicker gespillt. Matt Lehmklicker on Glasklickere. Beim Shingen het mä fir 10 Lehmklicker än Glasklicker gréit. Da wor och manchen Héihnerstall net secher fir uns. Mir hun en Äe stibitzt, ugetitscht on ousgetronk.

Ech hat äwer och Dähäm e puur Aufgaben ze erfellen: Rommelen muelen (Futterrüben ernten) on Häh roppen (Heu machen).