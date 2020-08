Landwirtschaft : Eifeler Bio-Betriebe auf dem Vormarsch

Blick in einen der Ställe auf dem Gerolsteiner Reginen-Hof. Foto: Vladi Nowakowski

Gerolstein /BITBURG/PRÜM Zum Auftakt der rheinland-pfälzischen Öko-Aktionstage hatte der Reginen-Hof bei Gerolstein eingeladen. Vor zwei Jahren ist das Ehepaar Remme aus der konventionellen Landwirtschaft ausgestiegen.

Die Zahl aller landwirtschaftlichen Betriebe in der Region Trier dagegen ist stark zurückgegangen: Wurden 1971 noch 28 313 Betriebe gezählt, waren es 2016 nur noch 4463.

Dementsprechend haben die ökologisch bewirtschaftenden Flächen zugenommen: Im Eifelkreis von 594 Hektar (1999) auf 8187 Hektar (2019), im Vulkaneifelkreis von 261 Hektar auf 4580 Hektar. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr 2018 einen Zuwachs von 10,5 Prozent der Fläche in Bitburg-Prüm, im Vulkaneifel sind es 9,3 Prozent mehr.

Nun ist der Reginen-Hof jedoch kein verträumter Kleinbetrieb, in dem der Bauer von Hand melkt und jede Kuh beim Namen kennt: Rund 200 Rinder, moderne Maschinen und Ställe, eine Milchtankstelle und seit Neuestem auch ein Automat für Fleischprodukte machen den Hof zum Bio-Vorzeigeprojekt.

„Immer mehr Menschen entscheiden sich an der Ladentheke für Bio-Produkte“, sagt Umweltministerin Ulrike Höfken bei der Auftaktveranstaltung der Öko-Aktionstage auf dem Reginen-Hof, in deren Rahmen sich bis Anfang September rund 30 landwirtschaftliche Betriebe in Rheinland-Pfalz vorstellen.