Kommentar : Am Bürger vorbei gefahren

Öffentlicher Nahverkehr wird erst attraktiv, wenn er den Bedürfnissen der Menschen gerecht wird. Diese lassen sich aber nicht in Grenzen von Kommunen oder Linienbündel pressen. Denn auf dem Weg zum Arbeitsplatz, zum Arzt oder Supermarkt überqueren täglich Tausende in der Region die Ränder ihrer Landkreise oder Verbandsgemeinden.

Die Beispiele zeigen, was schieflaufen kann, wenn man die Planung Bürokraten überlässt und nicht den Busunternehmern, die sich in der Region auskennen. Deren Pragmatismus und Erfahrungswerte hätten sicher geholfen, die Bürger dort abzuholen, wo sie warten, sie dorthin zu bringen, wo sie hinwollen, und dabei Tickets zu verkaufen. Stattdessen suchen die Planer des Verkehrsverbundes am grünen Tisch nach Lösungen. Und beweisen noch Unbeweglichkeit und Starrsinn, wenn sie an der Realität scheitern.