Zum Tod von Peter Schwickerath und Johann Peters Bitburger Land verliert zwei Ehrenamtler, wie sie im Buche stehen

Das mit den Akten würde auch deswegen schwierig werden, weil man alte Archive und Teilnehmerlisten durchwühlen müsste. Vor allem was Johann Peters angeht. 50 Jahre müsste man zurückgehen. 1974 wurde Peters Ortsbürgermeister in Schleid. Mit viel Engagement und Weitblick, so heißt es im Nachruf, leitete er 20 Jahre lang die Geschicke der Ortsgemeinde. Daneben blieb er für acht weitere Jahre als Ratsmitglied in seiner Heimatgemeinde tätig. Auch auf Ebene der damaligen Verbandsgemeinde (VG) Bitburg-Land arbeitete Peters ab 1974 zehn Jahre lang im Rat und Werksausschuss mit.