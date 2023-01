Nachruf auf Umweltschützer : „Wenn man sich wehrt, dann kann man auch was erreichen“: Zum Tod vom Hermann Schäfer

„Wenn man sich wehrt, dann kann man auch was erreichen“: Zum Tod vom Hermann Schäfer

Zeit seines Lebens setzte sich Hermann Schäfer für die Umwelt ein - auch gegen die Amerikaner am Flugplatz Bitburg. Foto: Tv/Maria Adrian

Röhl Als die Amerikaner vor mehr als 30 Jahren 1000 Bäume fällen wollten, um den Flugplatz in Bitburg zu erweitern, wehrte sich Hermann Schäfer – mit Erfolg. Jetzt ist der Umweltschützer im Alter von 84 Jahren gestorben.

Hermann Schäfer war niemand, der zurücksteckte. Vor allem dann nicht, wenn es ihm um die Umwelt ging. Beispiel: 12. Oktober 1989. Der Eifeler schreibt einen Brief an Hans-Jochen Vogel, damals Bundesvorsitzender der SPD. Er beschwert sich deutlich darüber, dass Florian Gerster, damals Bundestagsabgeordneter, nicht zu einer Podiumsdiskussion nach Röhl kommen werde, obwohl er zugesagt habe. Mit Erfolg, denn Gudrun Weyel, parlamentarische Geschäftsführerin der Partei im Bundestag, antwortet im Auftrag Vogels: Statt Röhler kommt Karl Diller, ebenfalls Abgeordneter. Hermann Schäfer wusste, was er wollte – und wie er es durchsetzte. Ende Dezember ist der Umweltschützer im Alter von 84 Jahren gestorben.