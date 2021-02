Wirtschaft und Gleichberechtigung : Dinge hinterfragen: Das ist das A und O

Dass viel mehr Frauen als Männer in den Sparkassen arbeiten, ist eine Tatsache, und ebenso ist es wahr, dass das Verhältnis in den Vorständen genau andersherum aussieht. Und das ist natürlich nicht nur ein Phänomen bei den Kreissparkassen.

Bei anderen Banken und Unternehmen ist das ähnlich. Natürlich ist es eine Frage der Qualifikation in einem stark regulierten Sektor wie dem Banken- und Kreditwesen.

Und gleichzeitig ist es interessant zu hinterfragen, warum das so ist. Der Bankenbereich ist beispielsweise für die Frauen attraktiv, die in Teilzeit arbeiten wollen, damit sie Beruf und Familie unter einen Hut bekommen. Für die Verantwortlichen bei der KSK Bitburg-Prüm und auch beim Kreistag wird die Qualifikation des Bewerbers entscheidend sein, daran besteht kein Zweifel. Aber richtig ist auch, dass in vielen Bereichen mehr Diversität vonnöten ist, wie das der Pressesprecher des Sparkassen- und Giroverbands formuliert hat. Und darüber darf man reden, schreiben, diskutieren.