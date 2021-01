Kommentar : Zur rechten Zeit geregelt

Kommentarfoto_Glandien.pdf Foto: TV/klaus kimmling

Es sind die guten Nachrichten, die das Dunkel in der Pandemie-Zeit an manchen Tagen wieder etwas heller erscheinen lassen. In Prüm bleiben die Facharztpraxis und damit der Kassensitz von Martin Schulz erhalten.

Topp. Es ist kein Geheimnis, dass es in Zukunft immer schwerer sein wird, Nachfolger für Arztpraxen zu finden.