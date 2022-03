Bickendorfer Büdchen : Zurück an der Theke

BICKENDORF Der Start war gut, sehr gut sogar. Dann kam Corona. Und wie läuft es jetzt wieder im Bickendorfer Büdchen?

(uhe) Wäre es nach ihm gegangen, dann stünde er jetzt in einer Nichtraucherkneipe. Doch damit habe er sich nicht durchsetzen können, sagt Dietmar Tures grinsend und blickt rüber zu Jens Bisenius, der gerade eine Zigarette in den Aschenbecher drückt. „Ich habe ihm gesagt: Wenn wir das machen, dann kommt keiner“, erklärt Bisenius, der sich längst in dieser Einschätzung bestätigt sieht. Denn der Laden läuft im Rahmen seiner Möglichkeiten seit Anfang an hervorragend. Ob das tatsächlich daran liegt, dass dort geraucht werden darf, oder aber daran, dass sich die Gäste dort so wohlfühlen, dass sie der Rauch nicht stört, ist schwer zu sagen. Zumal im Zuge der Pandemie eine moderne Lüftungsanlage im Bickendorfer Büdchen installiert wurde. „Wir hatten diese Investition damals vor der Eröffnung gescheut, weil wir ja nicht wussten, wie die Kneipe laufen wird“, sagt Tures, der angesichts dieser technischen Aufrüstung inzwischen ganz gut damit leben kann, als Nichtraucher in einer Raucherkneipe hinter dem Tresen zu stehen. „Man riecht wirklich kaum noch was“, sagt er.