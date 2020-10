Eifeler Einzelhandel bekommt Corona-Angst zu spüren : Zurück im Stillstand im Eifelkreis?

Ähnliche Bilder wie im Frühjahr: Das Corona-Virus hat die Einkaufsstraßen in Bitburg und Prüm erneut leergefegt. Foto: TV/Christian Altmayer

Bitburg/Prüm Nach dem Anstieg der Corona-Infektionen im Eifelkreis leeren sich wieder die Fußgängerzonen. Geschäfte und Friseursalons bangen um Kunden und fürchten einen zweiten Lockdown. Wird jetzt alles wieder wie im Frühjahr?

Eine einsame Klarinette hallt durch die Bitburger Fußgängerzone. Tapfer spielt sich der Musiker durch sein Programm, auch wenn er an diesem Dienstag kaum Publikum hat. Die Straßen sind leer wie sein Hut, der vor ihm auf dem Boden liegt. Hektisch wirken die wenigen Menschen, die man dieser Tage sieht. Und fast alle tragen Masken, nicht nur drinnen.

Es sind Bilder, die an das Frühjahr erinnern. Als der Lockdown das öffentliche Leben in der Eifel zum Stillstand brachte. Und auch die Zahl der Corona-Infektionen steigen langsam wieder auf ein Niveau wie vor diesem vergleichsweise sorglosen Sommer. Nachdem die Kreisverwaltung am Donnerstag noch 21 Infektionen meldete, sind es am Dienstagabend schon 118. Und das drückt die Stimmung.

Info Neun weitere Infektionen im Kreis (fpl) Die Kreisverwaltung verzeichnet am Dienstagnachmittag neun weitere Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus. Damit steigt die Gesamtzahl der aktuell Angesteckten auf 118. Insgesamt haben sich seit dem Frühjahr im Kreis 435 Bürger angesteckt, davon mehr als ein Viertel in den vergangenen Tagen. 311 Bürger sind inzwischen genesen, sechs starben.

„Wir haben heute und gestern ganz deutlich gemerkt, dass die Leute wieder vorsichtiger werden“, sagt Christine Kausen, Chefin des gleichnamigen Modegeschäfts in Prüm: „Shopping wird angesichts der steigenden Infektionszahlen erst mal zurückgestellt.“

Tatsächlich ist es an diesem Nachmittag still im Laden. Und auch rund um den Hahnplatz ist wenig Leben. Normalerweise, sagt Kausen, würden die Leute jetzt mit den Herbsteinkäufen beginnen. Doch, seufzt sie, und blickt aus dem Schaufenster auf die menschenleere Tiergartenstraße: „In diesem Jahr wird gar nichts mehr normal.“

Für die Angst und die Zurückhaltung habe sie natürlich Verständnis: „Es ist gut, wenn die Menschen sich und andere schützen. Doch in kleinen Fachgeschäften bräuchten sie doch keine Angst zu haben: Bei uns ist es sicher. Wir haben genügend Platz, damit die Leute Abstand halten können.“

Abstandhalten ist in der Branche von Dina Beresowsky aus Bitburg schwieriger. Schon von Berufs wegen hat die Tätowiererin recht engen Kontakt zu ihren Kunden, wenn auch freilich mit Maske und Handschuhen. Und auch an diesem Dienstag surrt die Nadel im Studio in der Hauptstraße. Doch seit dem Wochenende leere sich nun der Terminkalender, sagt die Künstlerin: „Es haben schon viele abgesagt.“

Die größte Angst ist nun die vor einem zweiten Lockdown. Schon den ersten, sagt Beresowsky, habe sie nur durch die Corona-Hilfe des Landes überstanden: „Das geht vielleicht mal einen Monat lang, aber nicht länger.“

Ähnliche Sorgen plagen derzeit auch die Friseure im Kreis. Denn sie bekommen die neue Vorsicht der Menschen vor dem Virus besonders zu spüren. Namentlich wollen keine Mitarbeiter oder Salons in die Presse. Der Tenor aber ist deutlich: Vor allem ältere Menschen trauten sich seit dem Wochenende kaum noch zum Haare schneiden. Und die Kalender leerten sich.

Auch bei Gudrun Blatzheim in Bitburg ist am Dienstag wenig los. Gerade sei eine Kundin dagewesen. Wenn heute noch eine zweite komme, sei sie zufrieden — so angespannt sei die Lage derzeit: „Aber ich kämpfe weiter. Ich halte diese Pandemie durch, das habe ich mir vorgenommen.“ Glück habe sie zumindest, dass sie den Laden im eigenen Haus betreiben könnte: „Müsste ich hier Miete zahlen, könnte ich das hier noch durchstehen.“

In der Bitburger Buchhandlung Eselsohr bekomme man die veränderte Lage hingegen noch nicht zu spüren, sagt Mitarbeiterin Jutta Klaes-Berg. Gedanken mache sie sich aber über die Gefahr eines zweiten Lockdowns: „Das wäre, so kurz vor dem sonst umsatzstarken Weihnachtsgeschäft, fatal.“

Auch Andrea Willems-Esch, Inhaberin des Prümer Haushaltswarengeschäftes Wilhelm Müller, fürchtet weitere Einschränkungen. Was sie sich von der Politik wünscht: Verlässlichkeit und keine „Schnellschüsse“.

Das Virus beeinflusse das Konsumverhalten ohnehin, manche Kunden blieben ganz weg, während andere vielleicht Produkte mit höherem Werterhalt kauften.

„Bei uns ist es sicher“, sagt Christine Kausen, Chefin eines Prümer Modehauses. Trotzdem trauten sich immer weniger Kunden in die Läden. Foto: TV/Christian Altmayer

Die Bitburger Tätowiererin Dina Beresowsky bekommt die neue Corona-Angst auch zu spüren. Einige Kunden hätten ihre Termine abgesagt. Foto: TV/Christian Altmayer