1. Phase der Bauarbeiten abgeschlossen : Zurück ins Wasser – vorläufig

IRREL Fast ein Jahr war das Irreler Hallenbad wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Ab kommendem Montag ist es wieder geöffnet – das aber auch nur vorerst. Denn die eigentliche Sanierung steht noch an.

Da im Zuge der bevorstehenden Sanierung des Hallenbads der Umkleidebereich vergrößerte werden müsse und dies nur auf Kosten des Saunabereichs möglich sei, sei entscheiden worden, den Betrieb der in die Jahre gekommenen Schwitzstätte einzustellen. Das Hallenbad wird also am Montag wieder geöffnet. Das Thema Sauna hat sich aber damit endgültig erledigt.

Dazu zählt beispielsweise auch die Nachbar-VG Bitburger Land, die gerne das Freibad in Kyllburg sanieren würde. Doch während für die Kyllburger Anlage eine Absage erteilt wurde, kann sich die VG Südeifel für ihr Bad in Irrel über einen zugesagten Zuschuss von 3,69 Millionen Euro, der höchsten Einzelfördersumme im gesamten Bundesgebiet, freuen.

Wie viel von dieser Freude am Ende übrig bleiben wird, hängt davon ab, was die Sanierung des mehr als 40 Jahre alten Schwimmbads letztlich kosten wird. Und das wiederum hängt auch von den Untersuchungen der Betondecke ab, wozu derzeit ein Gutachten erstellt wird. Zudem befindet sich im gleichen Gebäude, ein Stockwerk höher die Turnhalle der Irreler Grund- und Realschule plus. Die muss ebenfalls renoviert werden, befindet sich aber wie auch der Rest der Schule in Trägerschaft des Eifelkreises.