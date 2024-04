Medizinische Versorgung in der Eifel Willkommen, Frau Doktor! – Praxis in Prüm bekommt neue Frauenärztin

Prüm/Wittlich/Bitburg · Neuzugang in der Praxis von Katharina Keisers: Die Ärztin Marah Alhomsi verstärkt von Mai an das Team am Johannismarkt. Dahinter steckt auch eine gute Nachricht für zwei weitere Eifeler Praxis-Standorte.

28.04.2024 , 10:24 Uhr

Praxisteam mit bester Laune (von links): die Ärztinnen Marah Alhomsi und Katharina Keisers, Hebamme Christine Weber und die Medizinische Fachangestellte Alexandra Auer. Foto: Fritz-Peter Linden

Von Fritz-Peter Linden Redakteur in der Eifel