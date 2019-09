Entsorgung : Zweckverband Abfall berät

Bitburg-Prüm In Sachen Abfall wird sich ab Januar 2020 im Eifelkreis Bitburg-Prüm vieles ändern. Der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) bietet seinen Kunden an, die Wahlmöglichkeiten des neuen Systems in Gesprächen zu klären.

Noch bis zum 10. Oktober gibt es weitere 14 Termine im gesamten Eifelkreis. Eine vorherige Terminabsprache ist nicht nötig. Alle Termine werden wöchentlich auf der Webseite www.art-trier.de und in den Kreisnachrichten veröffentlicht.