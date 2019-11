Bitburg Der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier liefert die neuen Behälter für Abfall im Eifelkreis aus – die alten wiederum werden aber erst im Frühjahr zurückgeholt.

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) beginnt am Montag, 11. November, im Eifelkreis mit der Auslieferung seiner neuen Abfalltonnen – dies ist ein weiterer Schritt zur Angleichung aller Leistungen in den verschiedenen Regionen des A.R.T. bis Januar 2020 (der TV berichtete). Im Eifelkreis sollen dann die gleichen Vorgaben für die unterschiedlichen Tonnengrößen gelten, wie im ganzen Verbandsgebiet. Die alten Behälter wiederum werden aber erst im Januar oder Februar eingezogen.

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm kennt man seit Jahren das System der leer­ungsbezogenen Abfallgebühren. Anhand eines digital lesbaren Chips am Behälter wird jede Leerung individuell erfasst. Auch 2020 wird es weiterhin eine Jahresgrundgebühr und eine Leistungsgebühr geben. Neu ist, dass das Mindestvolumen ab 2020 anhand der Anzahl der auf dem Grundstück gemeldeten Personen bemessen wird. Durch diese Berechnungsgrundlage bietet sich in vielen Fällen die Möglichkeit, einen kleineren Behälter mit geringerer Jahresgrundgebühr zu nutzen als bisher.

In der neuen Jahresgrundgebühr sind ab 2020 bereits 13 Mindestentleerungen im Jahr enthalten. Also im Durchschnitt eine Leerung alle vier Wochen. Ab der 14. Leerung berechnet der A.R.T. die Zusatzleerungen im Gebührenbescheid des Folgejahres. Möglich sind im Jahr bis zu 26 Leerungen. Eine Erstattung nicht in Anspruch genommener Leer­ungen erfolgt nicht. Nach wie vor entscheiden die Bürger durch die Bereitstellung am Straßenrand, ob und wann sie ihren Behälter leeren lassen möchten.