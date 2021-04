Zweckverband : Bickendorf wird den See nicht los

Zum Stausee Bitburg geht es links, nach Bickendorf rechts. Beides verbindet eine Mitgliedschaft im Stausee-Zweckverband, von der sich Bickendorf aber gerne trennen würde. Foto: Uwe Hentschel

BIERSDORF Nahezu einstimmig hat der Zweckverband Stausee Bitburg der von Bickendorf beantragten Kündigung der Mitgliedschaft eine Absage erteilt. Bislang will keiner den Anteil übernehmen. Allerdings wurden auch nicht alle gefragt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Uwe Hentschel

Der Zweckverband Stausee Bitburg hat zwei Mitglieder, bei denen sich der Sinn der Zugehörigkeit nicht so wirklich erschließt. Da ist zum einen die Kreissparkasse Bitburg-Prüm, deren Mitgliedschaft einzig und allein mit ihrer Finanzierungstätigkeit während der Entstehung des Stausees vor mehr als einem halben Jahrhundert zusammenhängt, und zum anderen die Ortsgemeinde Bickendorf, die 1985 die Chance hatte, den Zweckverband zu verlassen, diese aber nicht nutzte.

Damals war der Zweckverband deutlich größer. Neben Biersdorf, Wiersdorf, Hamm und eben Bickendorf, die alle auch heute noch Mitglied sind, waren bis 1985 auch die umliegenden Dörfer Echtershausen, Ehlenz, Ließem, Nattenheim, Niederweiler, Oberweiler, Rittersdorf und Wißmannsdorf im Zweckverband vertreten. Als diese dann alle zeitgleich austraten, wurden die freiwerden Anteile von den beiden stärksten Mitgliedern, dem Eifelkreis und der Verbandsgemeinde, übernommen. Und bei dieser Verteilung ist es dann bis heute geblieben.

Info Mitglieder des Zweckverbands Am Zweckverband Stausee Bitburg über die jährliche Umlage beteiligt sind der Eifelkreis (58 Prozent, 162400 Euro), VG Bitburger Land (30 Prozent, 84000 Euro), Biersdorf (neun Prozent, 25200 Euro) sowie Wiersdorf, Hamm und Bickendorf (jeweils ein Prozent, 2800 Euro). Die Verbandsversammlung besteht aus 14 stimmberechtigten Mitgliedern, von denen der Kreis sechs, die VG drei und die Ortsgemeinden jeweils eines stellen. Das 14. Mitglied gehört gemäß Verbandsordnung zum Vorstand der Kreissparkasse Bitburg-Prüm.

Bickendorf hätte damals auch problemlos aus dem Zweckverband austreten können, nur wollte das der damalige Gemeinderat allem Anschein nach nicht. Und wie sich im Nachhinein herausstellen sollte, war das ein Fehler.

So wurden seitens der Bickendorfer inzwischen bereits drei Versuche gestartet, die Mitgliedschaft zu beenden. Der erste 1990, der zweite 1994 und vergangenes Jahr dann schließlich der dritte. Im Sommer wurde dazu ein entsprechender Antrag in der Verbandsversammlung des Zweckverbands eingereicht, über den dann zunächst der Hauptausschuss der VG Bitburger Land und dann der VG-Rat beraten haben. Und in beiden Gremien waren sich die Mitglieder einig, dass einem Austritt Bickendorfs nur dann zugestimmt wird, wenn die Gemeinde jemanden findet, der bereit ist, den dann freiwerdenden Anteil von einem Prozent zu übernehmen.

Womit wir beim Unterschied der Mitgliedschaften von Kreissparkasse und Bickendorf wären. Beide Mitglieder sind zwar gleichermaßen stimmberechtigt, doch muss die Kreissparkasse keine Verbandsumlage zahlen (siehe Infobox). Bickendorf hingegen schon. Genau wie alle anderen kommunalen Mitglieder auch, nur dass Bickendorf im Gegensatz zu Biersdorf, Wiersdorf und Hamm eben nicht an der Prüm liegt, sondern an der Nims, und damit im Grunde auch keinen geografischen Bezug zu dem gestauten Gewässer im Prümtal hat.

Bickendorf zahlt jedes Jahr 2800 Euro Umlage, hat aber nach Auffassung von Ortsbürgermeister Dietmar Tures rein gar nichts von der Mitgliedschaft. „Wir werden vom Zweckverband am Stausee weder auf einer Tafel genannt noch sonst irgendwie in einem touristischen Zusammenhang erwähnt“, kritisiert Tures in der jüngsten Verbandsversammlung des Zweckverbands, in der nun über den Antrag der Gemeinde abschließend abgestimmt werden soll. Der Ortsbürgermeister verweist auf die Wanderwege im Bereich des Stausees, von denen keiner nach Bickendorf führe.

„Natürlich kann man jetzt sagen: Pech gehabt!“, räumt Tures ein. Doch seien er und auch die anderen Mitglieder des Gemeinderats der Auffassung, dass Bickendorf nun lange genug Mitglied gewesen sei.

So habe die Gemeinde inzwischen bereits gut 150 000 Euro an Umlage gezahlt. Da müsse es dann irgendwann auch mal gut sein, so der Ortsbürgermeister. Die Gemeinde sei bereit, die Angelegenheit gegebenenfalls juristisch klären zu lassen, sollte der Antrag erneut abgelehnt werden, fügt er hinzu.

Die Verbandsversammlung beeindruckt das recht wenig. Zwar haben dort einige Mitglieder durchaus Verständnis für den Antrag, doch stimmen alle mit Ausnahme von Tures dafür, Bickendorf nur dann ziehen zu lassen, wenn ein anderer den Anteil übernimmt. Doch dazu scheint keiner bereit.

Wobei sich längst auch nicht alle in ihren Gremien damit befasst haben. Zumindest findet sich diesbezüglich im digitalen Sitzungsdienst der VG kein einziger Beschluss der anderen Ortsgemeinden. Allerdings ist es auch recht unwahrscheinlich, dass in einer der vier Gemeinden ein Beschluss gefasst worden wäre, den Anteil der Bickendorfer zu übernehmen.