Bitburg/Prüm : Zwei Auszubildende zum Finanzwirt

Bitburg/Prüm (red) Zwei Auszubildende haben am 1. Oktober ihre zweijährige Ausbildung zum Finanzwirt im Finanzamt Bitburg-Prüm begonnen. Dies teilt das Finanzamt mit. Insgesamt hätten 106 Nachwuchskräfte an den 22 Finanzämtern in Rheinland-Pfalz ihre Ausbildung gestartet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie erhalten laut Finanzamt acht Monate theoretische Ausbildung an der Landesfinanzschule in Edenkoben/Pfalz und 16 Monate praktische Ausbildung im Finanzamt. Voraussetzung für die zweijährige Ausbildung ist mindestens der Sekundarabschluss I.