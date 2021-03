Glaube : Zwei digitale Gottesdienste

Schönecken/Prüm (red) Der evangelische Gottesdienst an Gründonnerstag, 1. April, in Schönecken entfällt. Dies teilt die evangelische Kirchengemeinde Prüm mit. An Karfreitag, 2. April, und Ostersonntag, 4. April, finde der Gottesdienst jeweils nur digital statt.

