Funtiere : Katzen in Bleialf und Brandscheid gefunden

Prüm Die Verwaltung der Verbandsgemeinde Prüm sucht die Besitzer zweier gefundener Katzen. Am Mittwoch, 26.Mai, wurde in Brandscheid ein grauer Kater aufgegriffen. Am Freitag, 28. Mai, ist in Bleialf ein weiss-roter Kater zugelaufen.