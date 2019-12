Konzerte in der Prümer Basilika : Feierliche Klänge vor dem Fest

Prüm Mit zwei großen Konzerten beenden die Prümer das Jahr in der renovierten Basilika.

(red/fpl) Mit zwei großen Konzerten unter der Leitung von Regionalkantor Christoph Schömig beenden die Prümer im Dezember die kirchenmusikalischen Feiern in der sanierten Basilika: zuerst am Sonntag, 8. Dezember, 17 Uhr, mit dem traditionellen Adventskonzert vom Basilikachor und dem Chor „Con Spirito“ mit Gesangs- und Instrumentalsolisten.

Eintrittskarten erhält man in der Prümer Buchhandlung Hildesheim, bei der Kreissparkasse in Bitburg und in Prüm sowie unter www.ticket-regional.de; Preis im Vorverkauf 20 Euro, ermäßigt 10 Euro. An der Abendkasse kostet der Eintritt 23 Euro, ermäßigt 13 Euro.