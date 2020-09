Bitburg-Prüm Im Eifelkreis haben sich zwei weitere Menschen mit Covid-19 infiziert. Die Zahl der aktuell Erkrankten steigt somit auf acht.

Die Sichtungsstelle in der Wankelstraße 16 in Bitburg ist ab Montag, den 7. September, an folgenden Tagen geöffnet: Mittwoch, Samstag und Sonntag, immer von 10 bis 18 Uhr.