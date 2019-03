später lesen Stadtentwicklung Zwei neue Linden für den Petersplatz in Bitburg FOTO: TV / Markus Angel FOTO: TV / Markus Angel Teilen

(red) In aller Früh sind die neuen „Ersatzbäume“ für den Petersplatz in Bitburg geliefert und an Ort und Stelle eingepflanzt worden. Die alten Linden, die zuvor dort standen, mussten gefällt werden. Von Markus Angel