Gesundheit und Konsum : Alkohol und Drogen: Umfrage läuft noch bis Ende Januar

Bitburg-Prüm Zwei Risiko-Gruppen stehen im Mittelpunkt bei der Befragung zum Thema Gesundheit und Sucht. Es geht um soziale Normen, Prävention, Eigenverantwortung und Lebensqualität.

(ma) Bei der Abifeier haben sich Lea und Florian so richtig die Kanne gegeben und nicht nur sie. An Weiberfastnacht hatte Julia so viele Amphetamine geschluckt, dass sie ins Krankenhaus musste. Sven ist seit Tagen nicht mehr an der frischen Luft gewesen, da er nur noch Computerspiele macht. Und der 60-jährige Rentner ist wiederholt betrunken Auto gefahren, und seine Frau ist medikamentenabhängig. Meldungen wie diese, die zwar in diesem Fall fingiert sind, gehören zum gesellschaftlichen Alltag. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass das schädliche Konsumverhalten von Jugendlichen und Senioren in der Euroregion-Maas Rhein (EMR) beunruhigend ist, und deshalb gibt es auch eine anonyme Online-Umfrage über dieses schädliche Verhalten in der Großregion, an der auch der Caritasverband Westeifel beteiligt ist.