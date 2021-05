Verkehr : Zwei Sperrungen in Bitburg

Bitburg (red) Wegen Tiefbauarbeiten in der Straße „Auf Paulskreuz“ kann es laut Stadtverwaltung Bitburg derzeit zu Verkehrseinschränkungen kommen. Denn ein Teil des Wirtschaftswegs „Auf Paulskreuz“ westlich der Unterführung der B 51 sei bis 10. Mai gesperrt.

Ebenfalls wegen Tiefbauarbeiten gesperrt ist der Bereich am Neubau (Nummer 11) in der Saarstraße. Bis 21. Mai soll dort ein Stromanschluss gelegt werden. Die Straße müsse komplett geöffnet werden, so die Stadt, und zwar in zwei Abschnitten, also mit einer wechselseitigen halbseitigen Sperrung der Fahrbahn.